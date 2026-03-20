В Дубне в этом году планируют благоустроить пять дворов

20 марта 2026, 18:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Команда главы Дубны Максима Тихомирова обсудила с жителями благоустройство двора у домов №19, 21 и 23 на улице Октябрьской и дома №4 на улице Карла Маркса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





В этом году во дворе приведут в порядок парковки, дороги, детскую площадку, добавят освещения, озеленения, установят малые архитектурные формы. Сотрудники городской администрации выяснили, на что ещё обратить внимание в ходе работ.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Жители попросили отдельно обустроить тротуар там, где сейчас проходит так называемая «народная тропа». Ещё одним пожеланием стала установка камеры системы «Безопасный регион».

«Получили от жителей много наказов. Будем постепенно их выполнять. За летний период обустроим здесь комфортное пространство», – отметил Тихомиров.