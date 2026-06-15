В Дубне устанавливают обстоятельства аварии с грузовиком и автобусом
Сотрудники Госавтоинспекции Московской области устанавливают причины и обстоятельства крупного ДТП с участием автобуса в городском округе Дубна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла в понедельник на 121-м километре Дмитровского шоссе. По предварительной информации, столкнулись грузовик MAN и автобус, который от удара въехал в здание. К этому моменту за медицинской помощью обратился один человек.
Как отметили в подмосковной ГАИ, сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки они примут процессуальное решение.
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