Два человека погибли в ДТП с возгоранием автомобиля в Подмосковье
В субботу вечером на трассе Кубинка–Наро‑Фоминск в подмосковном Одинцово произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей Renault и BMW. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.
В результате столкновения немецкая машина загорелась. Два человека погибли на месте, ещё двух госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, фиксируя все детали случившегося, и устанавливают обстоятельства ДТП. Ведутся необходимые следственные действия для выяснения причин смертельной аварии.
Ранее в Одинцово столкнулись микроавтобус и «Газель». В аварии погибли два человека и пострадали десятки пассажиров.
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