Два человека погибли в ДТП с возгоранием автомобиля в Подмосковье

13 июня 2026, 23:50

Фото: istockphoto/chokchaipoomichaiya

В субботу вечером на трассе Кубинка–Наро‑Фоминск в подмосковном Одинцово произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей Renault и BMW. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.