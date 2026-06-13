Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком произошло в Одинцово, двое погибших

13 июня 2026, 20:07

Фото: istockphoto/z1b

В Одинцово увеличилось число жертв ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного такси. Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, погибли два человека.





По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутной «Газелью». После удара микроавтобус опрокинулся на бок. В отношении шофера грузового автомобиля возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.





«Два человека погибло, 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в Макс ведомства.