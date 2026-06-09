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На подмосковных ж/д переездах с начала года произошло девять ДТП

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Девять дорожно-транспортных происшествий зафиксировали на железнодорожных переездах на территории Московской области за первые пять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на МЖД.



Во всех девяти авариях виноваты были водители автотранспорта.

«Причиной ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения, совершённые водителями», — говорится в сообщении.
Для снижения риска ДТП железнодорожники модернизируют инфраструктуру, а также вместе с сотрудниками ГАИ проводят профилактическую работу, разъясняя водителям необходимость неукоснительного соблюдения правил.

Ранее сообщалось, что в Московской области отметили всплеск ДТП с участием мототранспорта.
Лев Каштанов

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