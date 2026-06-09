На подмосковных ж/д переездах с начала года произошло девять ДТП
Девять дорожно-транспортных происшествий зафиксировали на железнодорожных переездах на территории Московской области за первые пять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Во всех девяти авариях виноваты были водители автотранспорта.
«Причиной ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения, совершённые водителями», — говорится в сообщении.Для снижения риска ДТП железнодорожники модернизируют инфраструктуру, а также вместе с сотрудниками ГАИ проводят профилактическую работу, разъясняя водителям необходимость неукоснительного соблюдения правил.
Ранее сообщалось, что в Московской области отметили всплеск ДТП с участием мототранспорта.