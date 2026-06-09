На подмосковных ж/д переездах с начала года произошло девять ДТП

09 июня 2026, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Девять дорожно-транспортных происшествий зафиксировали на железнодорожных переездах на территории Московской области за первые пять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на МЖД.





Во всех девяти авариях виноваты были водители автотранспорта.





«Причиной ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения, совершённые водителями», — говорится в сообщении.