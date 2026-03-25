В Дубне в этом году высадят более миллиона растений

25 марта 2026, 11:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Свыше миллиона цветов высадят на клумбы Дубны в этом весенне-летнем сезоне. Сейчас в теплицах города саженцы готовят к «жизни под открытым небом». Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В настоящее время ростки пересаживают в отдельные ячейки. Этот процесс требует большого внимания и ювелирной точности. Над этой задачей работают около 50 специалистов тепличного хозяйства. В этом году им прибавила забот ранняя весна: она ускоряет процесс развития, а важно, чтобы цветы не переросли до высадки в грунт.



Первыми на клубах появятся анютины глазки. Затем расцветут посаженные ещё осенью тюльпаны. Город также украсят традиционные для Дубны бегонии, агератумы и тагетисы. Будут и менее привычные растения, например, пиретрум.





«В юбилейный год готовим много подарков для города, чтобы сделать Дубну еще более уютной и яркой», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.