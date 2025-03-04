В Дубне в последний день Масленицы прошли народные гулянья

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В последний день Масленицы в Дубне прошли народные гулянья сразу на двух площадках — в Парке семейного отдыха и на площади Космонавтов. Горожане соревновались в традиционных забавах: пилили дрова на скорость, забивали гвозди, дрались подушками, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Люблю очень Масленицу. Блины пекли, ели со сметаной, с вареньем, с икрой красной», — поделилась она.
«Праздник стал символом того, что зима отступила. Впереди — весна, которая в нашем городе особенно прекрасна!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
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