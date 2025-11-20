В Дубне закупили новую форму для самбистов местной спортшколы

20 ноября 2025, 18:54

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне закупили новую форму для самбистов. Комплекты предназначены для воспитанников секции на базе городской спортивной школы, где тренируют более 150 спортсменов разных возрастов, включая победителей областных и всероссийских соревнований, сообщили в Администрации городского округа Дубна.





Среди местных спортсменов — чемпион Первенства мира по боевому самбо Михаил Спориш. Ранее Администрация Дубны провела ремонт зала в спорткомплексе «Руслан» и установила дополнительные напольные покрытия, что теперь позволяет проводить здесь соревнования любого уровня.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна



«Договорились, что в этом году мы дополнительно закупаем форму, которой не хватало. Самбо – одна из тех секций, которая приносит нашему наукограду новые победы. Мы сделаем все, чтобы занятия для ребят были максимально комфортными», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.