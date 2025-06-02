В промышленном парке Коледино ввели комплекс в формате light industrial

02 июня 2025, 18:38

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания ХСА завершила строительство и получил разрешение на ввод в эксплуатацию ещё двух блоков производственно-складского назначения общей площадью 59 тыс. кв. м. Это крупнейший подмосковный застройщик индустриальной недвижимости в формате light industrial, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.







Комплекс Industrial City располагается в промышленном парке Коледино городского округа Подольск. Площадь всех зданий Industrial City Коледино составляет 105 тыс. «квадратов».



«Резиденты создадут на предприятии не менее 400 рабочих мест. Проект был реализован в две очереди. Первая включает 34 бокса площадью по 750 кв. м. каждый, вторая состоит из четырех корпусов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



Она добавила, что резидентами цифрового промышленного коворкинга «Коледино» стали научно-производственные предприятия, предприятия лёгкой промышленности, фармацевтические и логистические компании. В парке разместят производство более 60 компаний.

















