В промышленном парке Коледино ввели комплекс в формате light industrial
Компания ХСА завершила строительство и получил разрешение на ввод в эксплуатацию ещё двух блоков производственно-складского назначения общей площадью 59 тыс. кв. м. Это крупнейший подмосковный застройщик индустриальной недвижимости в формате light industrial, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Комплекс Industrial City располагается в промышленном парке Коледино городского округа Подольск. Площадь всех зданий Industrial City Коледино составляет 105 тыс. «квадратов».
«Резиденты создадут на предприятии не менее 400 рабочих мест. Проект был реализован в две очереди. Первая включает 34 бокса площадью по 750 кв. м. каждый, вторая состоит из четырех корпусов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что резидентами цифрового промышленного коворкинга «Коледино» стали научно-производственные предприятия, предприятия лёгкой промышленности, фармацевтические и логистические компании. В парке разместят производство более 60 компаний.
«Резиденты создадут на предприятии не менее 400 рабочих мест. Проект был реализован в две очереди. Первая включает 34 бокса площадью по 750 кв. м. каждый, вторая состоит из четырех корпусов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что резидентами цифрового промышленного коворкинга «Коледино» стали научно-производственные предприятия, предприятия лёгкой промышленности, фармацевтические и логистические компании. В парке разместят производство более 60 компаний.