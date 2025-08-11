В Дубне завершают проектирование новой детской поликлиники
Проектирование детской поликлиники на 200 посещений в смену, которую построят в районе Большой Волги в Дубне, близится к завершению. На объекте ведутся геодезические работа. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Все проектные решения по будущей поликлинике подрядчик согласовывает с главным врачом Дубненской больницы Игорем Давроновым и с окружной администрацией.
«Уделяем строительству новой поликлиники самое пристальное внимание. Подрядчик регулярно участвует в строительных штабах», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.В поликлинике будет педиатрическое отделение, лаборатория и кабинеты узкопрофильных специалистов. На прилегающей территории обустроят место для прогулок и парковку.
Строительство планируется начать в первом квартале 2026 года.