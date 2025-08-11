В Дубне завершают проектирование новой детской поликлиники

11 августа 2025, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Проектирование детской поликлиники на 200 посещений в смену, которую построят в районе Большой Волги в Дубне, близится к завершению. На объекте ведутся геодезические работа. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Все проектные решения по будущей поликлинике подрядчик согласовывает с главным врачом Дубненской больницы Игорем Давроновым и с окружной администрацией.





«Уделяем строительству новой поликлиники самое пристальное внимание. Подрядчик регулярно участвует в строительных штабах», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.