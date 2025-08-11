В Подмосковье за неделю из аварийного жилья переехали около 680 человек

11 августа 2025, 14:14

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Почти 680 человек расселили из аварийного жилья в четырнадцати округах Московской области за минувшую неделю. Информацию об этом пресс-служба регионального министерства строительного комплекса разместила в соцсетях ведомства.





Расселение провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в округах Щёлково, Клин, Шатура, Коломна, Ступино, Королёв, Солнечногорск, Красногорск, Серпухов, Лосино-Петровский, Серебряные Пруды, Наро-Фоминский, Пушкинский и Павловский Посад.





«Из 254 аварийных жилых помещений общей площадью свыше 9,9 тыс. квадратных метров расселили 678 человек», — уточняется в сообщении.