В Ленинском округе задержали закладчика с грузом мефедрона
Подмосковные полицейские задержали 28-летнего ранее судимого жителя Рязанской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Патруль постовой службы обратил внимание на автомобиль, стоящий рядом с лесом в городе Видное Ленинского округа. Правоохранители проверили документы у находящегося за рулём мужчины и заметили, что он сильно нервничает. В разговоре он признался, что в машине лежат наркотики.
«На место вызвали следственную группу. Оперативники обыскали машину и нашли под пассажирским сиденьем полимерный пакет со светлым веществом», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество общим весом 500 граммов является наркотиком мефедроном. Водитель рассказал, что приехал, чтобы по указанию курьера положить наркотики в тайник-закладку.