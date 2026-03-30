В Ленинском округе задержали закладчика с грузом мефедрона

30 марта 2026, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Подмосковные полицейские задержали 28-летнего ранее судимого жителя Рязанской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков.





Патруль постовой службы обратил внимание на автомобиль, стоящий рядом с лесом в городе Видное Ленинского округа. Правоохранители проверили документы у находящегося за рулём мужчины и заметили, что он сильно нервничает. В разговоре он признался, что в машине лежат наркотики.





«На место вызвали следственную группу. Оперативники обыскали машину и нашли под пассажирским сиденьем полимерный пакет со светлым веществом», — говорится в сообщении.