Подмосковных подростков предостерегли от совершения диверсий ради заработка
Видео: пресс-служба СКР
Подростков предостерегли от вовлечения в противоправную деятельность. Из-за юного возраста и отсутствия жизненного опыта молодые люди не всегда представляют последствий своих поступков, отметили в пресс-службе Главного управления СКР по Московской области.
«Реальный опыт показывает, что в большинстве случаев подростки совершают диверсии не из идейных и даже не из хулиганских побуждений. На преступление их толкают обещания быстрого и лёгкого заработка. Однако при любой мотивации за преступлением всегда следует наказание», – отметили в силовом ведомстве.Там призвали подростков не поддаваться на провокации незнакомых людей в интернете и мобильных приложениях.
«Не доверяйте обещаниям быстрого заработка за участие в сомнительных акциях. Лёгкие деньги – это в теории. На практике – нереализованные планы, испорченная биография, досрочно постаревшие родители, расставание с любимыми. И всё из-за одного опрометчивого решения. Думайте сами», – говорится в сообщении.Ранее в Минэнерго Московской области предупреждали, что проникновение на объекты электроэнергетики представляет серьёзную опасность для здоровья и жизни, а также расценивается как тяжкое уголовное преступление. К вмешательству в работу объектов электроснабжения россиян часто склоняют злоумышленники.