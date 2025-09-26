Подмосковных подростков предостерегли от совершения диверсий ради заработка

26 сентября 2025, 21:32

Видео: пресс-служба СКР

Подростков предостерегли от вовлечения в противоправную деятельность. Из-за юного возраста и отсутствия жизненного опыта молодые люди не всегда представляют последствий своих поступков, отметили в пресс-службе Главного управления СКР по Московской области.







«Реальный опыт показывает, что в большинстве случаев подростки совершают диверсии не из идейных и даже не из хулиганских побуждений. На преступление их толкают обещания быстрого и лёгкого заработка. Однако при любой мотивации за преступлением всегда следует наказание», – отметили в силовом ведомстве.

«Не доверяйте обещаниям быстрого заработка за участие в сомнительных акциях. Лёгкие деньги – это в теории. На практике – нереализованные планы, испорченная биография, досрочно постаревшие родители, расставание с любимыми. И всё из-за одного опрометчивого решения. Думайте сами», – говорится в сообщении.