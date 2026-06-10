В Дубненской больнице приступили к ремонту инфекционного отделения

10 июня 2026, 16:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ремонт инфекционного отделения начался в Дубненской больнице. На проведение работ выделили около десяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Ремонт будут проводить в два этапа и начнут со второго этажа. Там заменят все инженерные коммуникации и двери в боксах, проведут отделку помещений и установят новую вентиляционную систему. А затем в работу возьмут первый этаж.





«Здание инфекционного корпуса построили в 1972 году, последний раз ремонт там проводили почти 20 лет назад. Наша цель — не просто обновить стены, а создать комфортные и безопасные условия для оказания специализированной помощи. Планируем также расширить отделение с 15 до 30 коек», — сказал главврач Дубненской больницы Игорь Давронов.