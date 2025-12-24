В Люберцах пациенту вернули чувствительность ног с помощью искусственного сосуда

24 декабря 2025, 17:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Люберецкой больницы восстановили пациенту кровоснабжение ног с помощью 50-сантиметрового искусственного сосуда. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В стационар на плановую операцию поступил 70-летний мужчина с сильными болями в ногах, из-за которых он не мог ходить. Ранее ему диагностировали критическую ишемию нижних конечностей.



Чтобы восстановить кровоснабжение, врачи соединили брюшную аорту пациента с артериями нижних конечностей, используя 50-сантиметровый искусственный сосуд.

«Уникальность операции состояла в том, что у пациента оказалось редкое анатомическое строение почки. Гигантский подковообразный орган в забрюшинном пространстве полностью закрывала доступ к сосудам. Пришлось проложить трансплантат обходным путем», – пояснил заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов.