В Люберцах пациенту вернули чувствительность ног с помощью искусственного сосуда
Хирурги Люберецкой больницы восстановили пациенту кровоснабжение ног с помощью 50-сантиметрового искусственного сосуда. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар на плановую операцию поступил 70-летний мужчина с сильными болями в ногах, из-за которых он не мог ходить. Ранее ему диагностировали критическую ишемию нижних конечностей.
Чтобы восстановить кровоснабжение, врачи соединили брюшную аорту пациента с артериями нижних конечностей, используя 50-сантиметровый искусственный сосуд.
«Уникальность операции состояла в том, что у пациента оказалось редкое анатомическое строение почки. Гигантский подковообразный орган в забрюшинном пространстве полностью закрывала доступ к сосудам. Пришлось проложить трансплантат обходным путем», – пояснил заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов.У пациента была и ещё одна аномалия: большую почку питали не две, как у обычного человека, а пять артерий. Все их удалось сохранить. Кровоснабжение нижних конечностей восстановлено, боли прошли, чувствительность обеих ног вернулась.
Сейчас пациент готовится к выписке. Его ещё ждут амбулаторное лечение и курс реабилитации.