В Одинцовской больнице заработал новый аппарат МРТ

24 декабря 2025, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый аппарат МРТ начал работать в филиале Одинцовской больницы, расположенном в поселке 45-й горбольницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Диагностику при помощи новой техники проводят взрослым и детям: как лежащим в стационаре, так и амбулаторным пациентам.





«Магнитно-резонансная томография позволяет получить высокоточные и детальные изображения внутренних органов. Это важно для выявления большого спектра заболеваний. С начала года мы ввели в работу в медучреждениях региона восемь современных аппаратов МРТ. Их общая стоимость составила свыше 1,3 млрд рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.