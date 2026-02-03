В Дубненской больнице заработал новый компьютерный томограф на 160 срезов
В отделении лучевой диагностики Дубненской городской больницы начал работу высокотехнологичный компьютерный томограф на 160 срезов, заменивший устаревший аппарат, полностью выработавший свой ресурс. Новый КТ обладает расширенными техническими возможностями и обеспечивает быструю готовность результатов исследований, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Максим Забелин подчеркнул, что оснащение медицинских учреждений современным тяжёлым оборудованием является приоритетом региона.
«Ранее мы запустили в Ступинской больнице аппарат МРТ. Сегодня в Дубне открыли первый в этом году компьютерный томограф. На его закупку было направлено более 98 млн рублей», — отметил он.Аппарат позволяет проводить диагностику широкого спектра заболеваний внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и головного мозга, включая исследования с внутривенным контрастированием.
Высокое разрешение КТ обеспечивает детализированные изображения, которые помогают выявлять даже минимальные патологические изменения. Быстрая работа оборудования сокращает время обследования, что особенно важно при экстренных ситуациях.
«Новый компьютерный томограф значительно расширил возможности обследования и лечения пациентов Дубненской больницы. Аппарат функционирует круглосуточно, обеспечивая возможность непрерывной диагностики. В смену мы планируем проводить более 80 исследований», — сообщил главный врач учреждения Игорь Давронов.Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС по направлению лечащего врача.