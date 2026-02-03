В Сергиево-Посадском колледже стартовал региональный этап чемпионата
3 февраля 2026 года в Сергиево-Посадском колледже прошло торжественное открытие регионального этапа чемпионата «Профессионалы». В церемонии приняли участие конкурсанты, эксперты, представители образовательных организаций и работодатели, сообщает Министерство образования Московской области.
С напутственным словом к участникам обратилась директор колледжа Галина Носырева. Она пожелала конкурсантам успешных выступлений, вдохновения и высоких результатов на соревновательных площадках.
В рамках регионального этапа на базе учебного заведения свои профессиональные навыки демонстрируют 53 участника — в основной возрастной категории и среди юниоров. Соревнования проходят по пяти компетенциям: ветеринария, лабораторный химический анализ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, малярные и декоративные работы, а также облицовка плиткой. Помимо этого, студенты колледжа принимают участие в состязаниях по другим направлениям на площадках региона.
В ходе мероприятия партнёрам, участвовавшим в оснащении площадок строительного профиля, были вручены благодарственные письма. Участники чемпионата также получили памятные подарки от гостей, партнёров и представителей предприятий-работодателей.
