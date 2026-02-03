В Сергиево-Посадском колледже стартовал региональный этап чемпионата

03 февраля 2026, 17:30

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

3 февраля 2026 года в Сергиево-Посадском колледже прошло торжественное открытие регионального этапа чемпионата «Профессионалы». В церемонии приняли участие конкурсанты, эксперты, представители образовательных организаций и работодатели, сообщает Министерство образования Московской области.