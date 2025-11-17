В подмосковной Дубне завершают ремонт детского клуба «Буревестник»

17 ноября 2025, 16:16

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне завершают ремонт в здании детского клуба «Буревестник», где проводят занятия коллективы центра «Дружба». Здесь тренируют больше 300 воспитанников, поэтому обновление здания было особенно важным, рассказали в Администрации городского округа Дубна.





В клубе меняют все окна. По периметру уже установили новое ограждение. Территория стала безопаснее. Это позволило улучшить условия для детей и педагогов.



В «Буревестнике» работают одни из самых востребованных творческих объединений: хореографический коллектив «Выкрутасы» и команда по чирспорту «Нон-Стоп». Из-за старых окон помещения нужно было регулярно проветривать, однако открыть старые рамы было непросто. Новые пластиковые окна решат эту проблему — заниматься станет гораздо комфортнее.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна



«Детские коллективы города должны заниматься в комфортных классах. Задача хореографов — научить детей танцевать, наша, как руководителей города, — создать для уроков условия. В этом учебном году мы заменили ограждение у здания, чтобы ограничить на территорию проезд машин и сделать дорогу к искусству более безопасной. Теперь заменили окна», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.



«Хочется сказать большое спасибо Администрации нашего округа за то, что всегда прислушиваются к нашим запросам», — отметила Директор центра «Дружба» Антонина Нестерова.