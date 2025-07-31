В Щёлкове капитально отремонтируют школу для детей с ОВЗ

31 июля 2025, 12:56

оригинал Фото: istockphoto.com/smolaw11

Капитальный ремонт школы №5 для учеников с ограниченными возможностями здоровья планируют провести в Щёлкове. В настоящее время подряд на работы выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Школа расположено по адресу: улица Заводская, строение 1Б.



