В Щёлкове капитально отремонтируют школу для детей с ОВЗ
Капитальный ремонт школы №5 для учеников с ограниченными возможностями здоровья планируют провести в Щёлкове. В настоящее время подряд на работы выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Школа расположено по адресу: улица Заводская, строение 1Б.
Начальная цена лота составляет 267 миллионов 730 тысяч 656 рублей 2 копейки. Заявки на подряд принимаются до 8 августа.«Подрядчику предстоит провести инженерные испытания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание школы 1957 года постройки. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Работы будут финансироваться из бюджета Московской области.