В подмосковном селе Иудино поймали серийного похитителя алкоголя

27 февраля 2026, 14:42

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину по подозрению в нескольких кражах спиртных напитков из супермаркета в селе Иудино Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Росгвардейцы выехали на место, когда в охраняемом магазине сработала тревожная кнопка.





«Прибыв, они выяснили, что сотрудник магазина узнал покупателя, который уже дважды пытался вынести из торгового зала вино, не заплатив. Общая стоимость неоплаченных товаров составила около двух тысяч рублей. В этот раз покупатель совершил третью попытку кражи и попался», — говорится в сообщении.