В Кашире проходит акция по информированию водителей о правилах перевозки детей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Очередной раунд социальной акции «Маленький пассажир — большая ответственность» проходит в Кашире, он стартовал 2 февраля и завершится 28 числа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы с посетителями местного отделения ГИБДД и РЭО.

«Людям рассказывают, какие удерживающие устройства используются при перевозке детей, как правильно выбрать и установить детское автокресло и с какого возраста детей необходимо пристёгивать обычными ремнями безопасности», — говорится в сообщении.
Участникам акции также раздавают информационные брошюры, содержащие ключевые правила безопасной перевозки детей.

Лев Каштанов

