В Кашире проходит акция по информированию водителей о правилах перевозки детей
Очередной раунд социальной акции «Маленький пассажир — большая ответственность» проходит в Кашире, он стартовал 2 февраля и завершится 28 числа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы с посетителями местного отделения ГИБДД и РЭО.
«Людям рассказывают, какие удерживающие устройства используются при перевозке детей, как правильно выбрать и установить детское автокресло и с какого возраста детей необходимо пристёгивать обычными ремнями безопасности», — говорится в сообщении.Участникам акции также раздавают информационные брошюры, содержащие ключевые правила безопасной перевозки детей.
Ранее сообщалось, что в городском парке Кашире состоялась детская военно-спортивная игра.