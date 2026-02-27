Достижения.рф

Строительная готовность торгового-делового центра в Балашихе приблизилась к 90%

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Двухэтажный торгово-деловой комплекс строят на 21-м километре дороги М-7 «Волга» в городском округе Балашиха. В настоящее время готовность объекта составляет 87%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Завершить строительство планируют в июне текущего года.

«Сейчас в здании монтируют инженерные сети и занимаются отделкой помещений», — говорится в сообщении.
Общая площадь будущего комплекса составляет около 14,5 тыс. квадратных метров. На первом этаже предусмотрены торговые площади, кафе на 48 мест и бар на 16 мест. На втором этаже будут офисы, фитнес-центр и фудкорт.

