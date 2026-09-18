В двух округах Подмосковья нашли более 90 нелегальных мигрантов

18 сентября 2026, 09:04

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейды, направленные на выявление мигрантов-нелегалов, провели полицейские в Одинцовском и Ленинском округах. В результате удалось обнаружить 93 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Проверки проводились в хостелах, общежитиях, точках общественного питания и на строительных площадках.





«В Ленинском округе нашли 51 нелегала из стран Азии и Латинской Америки. 49 из них не встали на миграционный учёт, а у двоих кончился срок законного пребывания в стране», — говорится в сообщении.