В двух округах Подмосковья нашли более 90 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейды, направленные на выявление мигрантов-нелегалов, провели полицейские в Одинцовском и Ленинском округах. В результате удалось обнаружить 93 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Проверки проводились в хостелах, общежитиях, точках общественного питания и на строительных площадках.
«В Ленинском округе нашли 51 нелегала из стран Азии и Латинской Америки. 49 из них не встали на миграционный учёт, а у двоих кончился срок законного пребывания в стране», — говорится в сообщении.А в селе Перхушково Одинцовского округа выявили 42 иностранцев, нарушивших режим и сроки пребывания в России.
Всех нелегалов оштрафовали на суммы от пяти до семи тысяч рублей. Семь человек выдворят за пределы Российской Федерации.