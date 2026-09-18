В Танзании зафиксировали массовые случаи грабежа у российских туристов

18 сентября 2026, 08:33

Фото: Istock/AnnaStills

В Танзании российские туристы массово сталкиваются с кражами — у них пропадают деньги, ювелирные изделия и дорогая парфюмерия. Как сообщает Telegram-канал Baza, только за последние несколько недель выявили более шести таких случаев.