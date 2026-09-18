В Танзании зафиксировали массовые случаи грабежа у российских туристов
В Танзании российские туристы массово сталкиваются с кражами — у них пропадают деньги, ювелирные изделия и дорогая парфюмерия. Как сообщает Telegram-канал Baza, только за последние несколько недель выявили более шести таких случаев.
35-летняя Екатерина из Подмосковья отдыхала в пятизвёздочном отеле Sultan Sands Island Resort на Занзибаре. Через несколько дней она обнаружила, что из сейфа пропали 1700 долларов. По её словам, ситуацию усугубило безразличие местной полиции.
Администратор отеля просто поговорил с уборщицей, которая ничего не видела. Камер видеонаблюдения в отеле нет. 40-летняя Елена из Казани отдыхала в пятизвёздочном отеле Riu Palace Swahili, где прямо у бассейна у неё украли 100 долларов.
Администрация гостиницы заявила, что не отвечает за сохранность вещей гостей. Та же история произошла с 40-летним москвичом Александром: в конце августа у него украли французские духи, и отель также снял с себя ответственность.
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