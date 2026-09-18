В парке Крюгера слоны растоптали предполагаемого браконьера
Рейнджеры национального парка Крюгера в ЮАР обнаружили останки мужчины, который, предположительно, незаконно проник на охраняемую территорию ради охоты. По версии сотрудников парка, его растоптало стадо слонов. Об этом сообщает People.
Сигнал о двух посторонних на территории заповедника поступил рейнджерам 12 сентября. Предполагаемые браконьеры встретили слонов и попытались скрыться, однако во время бегства разошлись в разные стороны.
Один мужчина сумел выбраться из парка и добраться до дома. Позднее он обратился в полицию, заявив об исчезновении напарника. По его словам, во время побега он слышал крики. Правоохранители задержали мужчину, после чего он показал рейнджерам предполагаемое место трагедии. Там сотрудники парка нашли останки пропавшего.
Во время поисков специалисты обнаружили тушу буйвола. Сотрудники парка считают, что именно ради этого животного мужчины проникли в Крюгер.
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