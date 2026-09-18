В парке Крюгера слоны растоптали предполагаемого браконьера

18 сентября 2026, 08:13

Фото: iStock/Andrey Rykov

Рейнджеры национального парка Крюгера в ЮАР обнаружили останки мужчины, который, предположительно, незаконно проник на охраняемую территорию ради охоты. По версии сотрудников парка, его растоптало стадо слонов. Об этом сообщает People.