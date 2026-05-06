В двух округах Подмосковья нашли около 70 нелегальных мигрантов

Проверки соблюдения миграционного законодательства провели полицейские в округах Солнечногорск и Ленинский и выявили 69 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В Солнечногорске правоохранители проверили стройку в посёлке Поварово и складской комплекс в деревне Есипово.





«В результате 25 мигрантов из Центральной Азии привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в нашей стране и незаконную трудовую деятельность. Кроме того, удалось задержать 31-летнего мужчину, который организовал проживание шести нелегалов на территории стройки. Против него завели уголовное дело», — говорится в сообщении.