Жительница Лобни перевела мошенникам 3,7 млн рублей, откупаясь от «поддержки ВСУ»
В Лобне полицейские раскрыли мошенничество на 3,7 млн рублей. Подробности рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 51-летней местной жительницы.
«Установлено, что с потерпевшей в течение месяца связывались лжесотрудники Минобороны, Генпрокуратуры и Федерального казначейства. Аферисты убедили женщину, что по результатам проверки организации, в которой она работала, выявлена её преступная связь с ВСУ, выразившаяся в отправке денежных переводов на Украину», – рассказала Петрова.Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, злоумышленники предложили жертве оформить несколько потребительских кредитов и отправить средства через банкоматы доверенным лицам. Это якобы должно было аннулировать действие предыдущих транзакций.
После выполнения инструкций мошенников пострадавшая поняла, что её обманули, и пошла в полицию. Сумма ущерба составила 3,7 млн рублей.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 43-летнюю жительницу Новосибирска. Та пояснила, что согласилась оформить на себя сим-карту и банковский счёт, и за вознаграждение передала их третьим лицам. Через них и провели деньги», – добавила Петрова.В отношении задержанной возбудили уголовное дело о мошенничестве. Лобненский горсуд заключил фигурантку под стражу. Сейчас полицейские устанавливают соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности задержанной.