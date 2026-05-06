В больнице под Новосибирском слепой массажист домогался 11-летней пациентки
В больнице под Новосибирском массажист домогался 11-летней девочки во время лечебного массажа. Об этом сообщает kp.ru.
Мать девочки рассказала, что ребёнок лежал в стационаре с бронхитом. Врач назначил массаж из-за плохого отхождения мокроты. Первые процедуры прошли без нарушений, но на четвёртом сеансе малышка осталась в кабинете одна.
По словам девочки, массажист залез под шорты и плавки. Школьница испугалась, выбежала из кабинета, обратилась к медсестре, а затем рассказала всё матери. Главврач уволила мужчину за полчаса до приезда полиции.
44-летний массажист — инвалид по зрению, работал в больнице с 2018 года. По словам матери, этот случай не первый. Девочке понадобилась помощь психиатра. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обвиняемого сначала взяли под стражу, но позже освободили.
