Стало известно, где сейчас няня-иностранка, обезглавившая ребёнка в Москве
Иностранка Гюльчехра Бобокулова, которая жестоко расправилась с ребёнком в 2016 году, продолжает лечение в психиатрической больнице в Казани. Об этом сообщает mk.ru.
Бобокулова предстала перед судом после инцидента, который произошёл в Москве десять лет назад. Очевидцы заметили женщину на станции «Октябрьское поле», когда она шла по улице и размахивала головой ребёнка.
Следствие выяснило, что иностранка работала няней в местной семье. В день трагедии она отрезала голову девочке, подожгла квартиру и отправилась к метро. Суд признал её невменяемой и назначил принудительное лечение. В ближайшее время Гюльчехра не сможет вернуться на Родину.
Если Бобокулову экстрадируют, существует вероятность, что в какой-то момент она окажется на свободе как выздоровевшая. Всего в психиатрической больнице Казани содержатся 13 иностранок. Их могут отправить в родную страну, но только при условии, что они попадут в больницу такого же типа.
Читайте также: