В Звенигородском музее-заповеднике проведут новогодний мастер-класс
Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек из холодного фарфора проведут Звенигородском музее-заповеднике в воскресенье, 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Мероприятие организует Культурный центр имени Любови Орловой.
«Участников мастер-класса научат работать с холодным фарфором — пластичной самозатвердевающей глиной. Этот материал не требует обжига и быстро сохнет. После полного высыхания он становится очень прочным: изделия из холодного фарфора устойчивы к повреждениям и не разобьются даже при падении на твёрдую поверхность», — говорится в сообщении.Занятие проведёт Анастасия Шакирьянова. Мастер-класс начнётся в 14:00. Возрастное ограничение — 6+. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте музея.