27 ноября 2026, 18:08

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

28 ноября в мире отмечают Международный день поддержки черепах. Неформальная экологическая дата напоминает, как важно сохранить этих древнейших рептилий, отметили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.





Регулируя численность растений, беспозвоночных и мелких животных, черепахи косвенно влияют и на другие виды в экосистеме. Помимо этого, они поддерживают чистоту водоёмов, питаясь отмершей органикой.