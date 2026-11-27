Жителям Подмосковья в Международный день поддержки черепах напомнили об их важности
28 ноября в мире отмечают Международный день поддержки черепах. Неформальная экологическая дата напоминает, как важно сохранить этих древнейших рептилий, отметили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
Регулируя численность растений, беспозвоночных и мелких животных, черепахи косвенно влияют и на другие виды в экосистеме. Помимо этого, они поддерживают чистоту водоёмов, питаясь отмершей органикой.
«В список редких и уязвимых таксонов, не включённых в Красную книгу Московской области, внесена европейская болотная черепаха, встречи с которой иногда происходят в регионе. Единичные находки рептилии случались на реках Яуза и Сходня. Сотрудники Мособллеса сообщали о встрече с ней у деревни Полежаево Волоколамского округа. Главное условие выживания этого вида – наличие незамерзающих водоёмов, прудов-охладителей с повышенной температурой», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Сейчас черепахи Московского региона уже впали в спячку, зарывшись в грунт на дне водоёмов. Если водоём не промерзает и кислорода достаточно, то у них есть шанс благополучно перезимовать.
В ведомстве особо подчеркнули ответственность человека перед рептилиями. Нередко люди покупают черепах для содержания дома, но потом выпускают в близлежащий водоём, где они чаще всего погибают. Этого допускать нельзя.