В Подмосковье оштрафовали двух виновных в нелегальном сбросе отходов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Двух человек, нарушивших правила обращения с отходами, оштрафовали в Московской области, нарушения были зафиксированы в Волоколамском и Можайском городских округах, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«В Волоколамском округе полицейские задержали мужчину, который ремонтировал трактор на территории садоводческого товарищества «Раздолье» рядом с деревней Носово и слил технические жидкости прямо на открытый грунт. А в Можайском округе полиция вычислила водителя, который выкинул мусор из своей машины», — говорится в сообщении.Обоих нарушителей привлекли к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГАИ провели для подмосковных водителей мусоровозов инструктаж по безопасности дорожного движения.
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Лев Каштанов