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В двух округах Подмосковья выявили около 150 нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

148 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, выявили полицейские в ходе рейдов в Ленинском и Сергиево-Посадском округах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



В Ленинском округе правоохранители проверяли стройки, общежития, транспортные узлы и торговые точки.

«В результате протоколы за нарушение режима и сроков пребывания на территории России составили на 92 приезжих из ближнего и дальнего зарубежья. Двое из них попались также на работе без патента», — говорится в сообщении.
А в Сергиево-Посадском округе по итогу проверок общежитий на Скобяном шоссе и Фабричной улице к ответственности привлекли 56 мигрантов из Южной и Центральной Азии.

Кроме того, выявлены 11 работодателей, использующих труд нелегалов.
Лев Каштанов

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