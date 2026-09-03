В двух округах Подмосковья выявили около 150 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
148 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, выявили полицейские в ходе рейдов в Ленинском и Сергиево-Посадском округах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В Ленинском округе правоохранители проверяли стройки, общежития, транспортные узлы и торговые точки.
«В результате протоколы за нарушение режима и сроков пребывания на территории России составили на 92 приезжих из ближнего и дальнего зарубежья. Двое из них попались также на работе без патента», — говорится в сообщении.А в Сергиево-Посадском округе по итогу проверок общежитий на Скобяном шоссе и Фабричной улице к ответственности привлекли 56 мигрантов из Южной и Центральной Азии.
Кроме того, выявлены 11 работодателей, использующих труд нелегалов.