Женщина ударила мужа ножом из-ревности на улице в Новокузнецке

03 сентября 2026, 08:49

Фото: iStock/Chalabala

В Новокузнецке женщина на глазах у прохожих нанесла своему мужу удар ножом в область руки. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Кемеровской области.





По данным «Сiбдепо», 52-летняя жительница города поссорилась со своим супругом на улице Космонавтов. В какой-то момент она достала нож и ударила им мужчину. Раненый сразу вызвал экстренные службы.





«Экипаж застал 44-летнего человека с раной в руке. Супругу задержали на месте, она не успела убежать. Причиной конфликта, вероятно, стала ревность, женщина не сдержала эмоции и схватилась за холодное оружие», — говорится в материале издания.