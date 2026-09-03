Внук зарезал бабушку после конфликта в Новосибирской области
В Новосибирской области внук зарезал 98-летнюю бабушку во время ссоры
48-летний мужчина зарезал свою 98-летнюю бабушку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Все случилось в рабочем поселке Чик, расположенном в Новосибирской области. Ночью в одной из квартир вспыхнул конфликт, который привел к трагическим последствиям.
Внук пожилой женщины нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Подозреваемый задержан. Уточняется, что в отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Москве 16-летний подросток помог мошенникам вскрыть сейф деда и лишил семью двух миллионов долларов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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