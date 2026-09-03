Упавшего в час пик на пути мужчину обязали выплатить 315 тысяч рублей Московскому метро

03 сентября 2026, 07:39

Московский метрополитен взыскал 315 тысяч рублей с упавшего на пути в час пик мужчины

Фото: iStock/hank5

Суд обязал мужчину, упавшего на рельсы в столице, выплатить Московскому метрополитену 315 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.