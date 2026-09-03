Упавшего в час пик на пути мужчину обязали выплатить 315 тысяч рублей Московскому метро
Суд обязал мужчину, упавшего на рельсы в столице, выплатить Московскому метрополитену 315 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Инцидент произошёл 28 августа на станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии — гражданин по собственной неосторожности оказался на путях. Машинист экстренно затормозил, и поезд остановился всего в двух вагонах от мужчины. Тот забрался на платформу самостоятельно.
Из-за этого случая в пятничный час пик пришлось отменить два поезда, и метрополитен недополучил доходы от перевозок пассажиров, которые оценили в 315 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил иск к виновнику происшествия, а также взыскал с гражданина десять тысяч рублей госпошлины.
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