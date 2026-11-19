В Турции россиянин спас кота, которому подсунули смертельно опасную рыбу
В Турции россиянин спас кота, которому местные жители подсунули ядовитую рыбу-фугу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, 38-летний мужчина из Рязани гулял с возлюбленной по набережной в районе Тедже в городе Мерсин. Вдруг он заметил кота, который нёс в зубах рыбу-фугу. Как известно, она содержит смертельную дозу тетродотоксина во внутренних органах и без специальной обработки в пищу не употребляется.
Очевидцы рассказали, что «лакомство» животному дали турецкие рыбаки. Россиянин забрал у кота опасную добычу и выбросил её в море. Так он спас животное.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Рязани задержали мужчину, подозреваемого в организации крупного наркосклада. Подробности читайте здесь.
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