В двух подмосковных округах пресекли нелегальную перевозку стройотходов

17 июля 2026, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Незаконную перевозку строительного мусора пресекли в Богородском и Ленинском округах в ходе межведомственных рейдов. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.





Участие в рейдах прияли сотрудники Минэкологии, а также регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Главного управления региональной безопасности и полицейские.





«В Богородском округе специалисты осмотрели 27 самосвалов. Три из них перевозили отходы без необходимых документов. В отношении этих перевозчиков составили протоколы об административных правонарушениях. В результате удалось предотвратить незаконный сброс 60 кубометров отходов», — говорится в сообщении.