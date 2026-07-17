В Балашихе при попытке сжечь АЗС задержали 15-летнюю девушку

17 июля 2026, 16:46

Видео: ГУ МВД РФ по МО

В Балашихе полицейские предотвратили попытку поджога автозаправочной станции. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Железнодорожный поступило сообщение о том, что на АЭС на улице Керамической девушка пытается поджечь топливный резервуар.



Правонарушительницу задержали немедленно прибывшие сотрудники полиции. Её доставили для дальнейших разбирательств в территориальный отдел. Задержанной оказалась 15-летняя местная жительница.

«В ходе опроса в присутствии законных представителей она пояснила, что вступила в мессенджере в переписку с неизвестным. Оказывая на неё психологическое давление и угрожая, тот принудил девушку к выполнению противоправных действий. Следуя полученным указаниям, подросток облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась поджечь его спичками, но была остановлена работниками АЗС и передана полицейским. Возгорания допущено не было», – отметила Петрова.

«Будьте бдительны и не позволяйте провокаторам вовлечь вас в противоправную деятельность! Не выполняйте никаких указаний незнакомцев, которые общаются с вами по телефону или в мессенджере, это может привести к самым тяжким последствиям. Немедленно сообщите о происходящем в полицию. Помните о последствиях. Умышленные действия, устрашающие население и создающие опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба квалифицируются как теракт», – напомнили гражданам в Главном управлении МВД России по Московской области.