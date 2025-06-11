В Серпухове рассказали о подготовке мест отдыха у воды к летнему сезону
Подготовка мест отдыха у водоёмов в Серпухове к летнему сезону стала главной темой оперативного совещания, которое провёл врип главы городского округа Алексей Шимко с руководителями профильных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На территории округа расположено около 100 природных и искусственных водоёмов. Для обеспечения безопасности отдыхающих там была проведена уборка, обустроены раздевалки и спасательные посты, установлены информационные стенды и запрещающие знаки», — говорится в сообщении.Кроме того, у водоёмов организовано совместное патрулирование полицейских и сотрудников Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) и проводятся разъяснительные беседы с родителями и детьми на тему безопасности на воде.