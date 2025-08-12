В семи округах Подмосковья починили светофоры

12 августа 2025, 12:43

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт светофоров, расположенных на региональных дорогах в семи округах Московской области, провели на прошлой неделе специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Светофоры отремонтировали в черте пяти городов и в одной деревне.





«В порядок привели светофоры на 79-м километре каширского шоссе в Ступине, на Батарейной улице в Лобне, на Талсинской улице в Щёлкове, на улице Володарского в Серпухове, на улице 43-й Армии в Подольске, а также починили вызывную кнопку пешеходного светофора на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном», — говорится в сообщении.