Иван Ургант отвел младшую дочь Валерию в школу

01 сентября 2025, 10:56

Фото: Instagram*/urgantcom

Иван Ургант поделился в соцсетях фотографией семьи, которая отводит в школу младшую дочь телеведущего Василису. Снимок шоумен выложил на своей странице в Instagram*.





На фотографии Ургант вместе со своей женой Натальей Кикнадзе и дочерьми Ниной и Валерией. К посту Иван приложил второй снимок 10-летней давности, на котором еще юная старшая собирается в школу. Теперь же Ургант сопроводил 1 сентября младшую Леру.





«Дорогие дети! Учитесь с удовольствием и помните, что нет в жизни профессии важнее, чем учитель, врач и ретушер фотографий», — подписал публикацию Иван.