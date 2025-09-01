Иван Ургант отвел младшую дочь Валерию в школу
Иван Ургант поделился в соцсетях фотографией семьи, которая отводит в школу младшую дочь телеведущего Василису. Снимок шоумен выложил на своей странице в Instagram*.
На фотографии Ургант вместе со своей женой Натальей Кикнадзе и дочерьми Ниной и Валерией. К посту Иван приложил второй снимок 10-летней давности, на котором еще юная старшая собирается в школу. Теперь же Ургант сопроводил 1 сентября младшую Леру.
«Дорогие дети! Учитесь с удовольствием и помните, что нет в жизни профессии важнее, чем учитель, врач и ретушер фотографий», — подписал публикацию Иван.