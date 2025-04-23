В Дзержинском поймали серийного похитителя икон

Видео: ГУ МВД РФ по МО
В Подмосковье задержали гражданина государства ближнего зарубежья, который наживался на хищении и продаже икон. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по Московской области.
«Установлено, что с февраля злоумышленник незаконно проникал в частные дома на территории Раменского муниципального округа. Отжимая оконные рамы ломом, он похищал из жилищ иконы и скрывался. Всего мужчина украл девять икон из четырёх домов. Полицейские установили личность подозреваемого и при поддержке росгвардейцев задержали его по месту временного проживания в Дзержинском», – сообщили в полиции.Во время обыска были обнаружены и изъяты семь икон. Будет назначена экспертиза для установления их исторической и художественной ценности.
Как выяснилось, что 34-летний мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. Часть краденого он успел продать через интернет-сервис объявлений.
Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Фигурант заключён под стражу. Правоохранители устанавливают все эпизодов его противоправной деятельности.
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Лора Луганская