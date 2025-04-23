Мужчина с ножом напал на полицейских в подмосковной деревне Шеметово

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В подмосковной деревне Шеметово произошел тревожный инцидент. Вечером, во время планового обхода, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков столкнулись с подозрительным мужчиной, который привлек внимание своим нервным поведением. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Когда полицейские попросили 37-летнего жителя Тульской области предъявить документы, он неожиданно выхватил нож и, нанеся несколько ударов, ранил одного из сотрудников. Воспользовавшись моментом, злоумышленник скрылся с места происшествия.
Однако оперативные действия правоохранителей не заставили себя долго ждать: преступника вскоре задержали. На данный момент он проходит допрос, а пострадавший полицейский был госпитализирован. К счастью, его жизни ничего не угрожает.
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Однако оперативные действия правоохранителей не заставили себя долго ждать: преступника вскоре задержали. На данный момент он проходит допрос, а пострадавший полицейский был госпитализирован. К счастью, его жизни ничего не угрожает.
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Дарья Осипова