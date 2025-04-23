На трассе в Талдомском округе произошло огненное ДТП, погибли два человека

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись в Талдомском округе, в результате ДТП два человека погибли и один пострадал, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Встречное столкновение двух легковых машин произошло в среду, 23 апреля, примерно в 06:45 на 97-м километре автодороги «Москва-Дмитров-Дубна». Обе машины загорелись. Жертвами аварии стали два человека, ещё один участник ДТП госпитализирован», — говорится в сообщении.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Шеметово мужчина с ножом напал на полицейских, совершавших плановый обход, в результате один сотрудник полиции получил ранения, нападавшего задержали.
Читайте также:
В Дербенте мужчина переехал полицейского и выстрелил в него
В Москве мужчина выстрелил в ребенка из травматического пистолета
В Москве за мошенничество арестован высокопоставленный генерал Варенцов
Лев Каштанов