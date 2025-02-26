Состояние папы Римского ухудшилось: что говорит «Пророчество о Папах» и почему после смерти Франциска нужно ждать конца света?

Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
14 февраля 88-летний папа Римский был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей. 22 февраля стало известно об ухудшении состояния Франциска. Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе католиков. Оказывается, существует «Пророчество о Папах» согласно которому Франциск может быть последним предстоятелем католической церкви. Некоторые предполагают, что после него может наступить конец цивилизации. Подробности – в материале «Радио 1».
«Пророчество о Папах»: о чем, что означает
Уже на протяжении нескольких сотен лет католиков всего мира волнует вопрос о подлинности так называемого «Пророчества о Папах» — документа, который может быть настоящим историческим артефактом. В этом предсказании, написанном на латыни, содержится 112 символических описаний римских первосвященников, начиная с Папы Целестина II (1085-1143).
Согласно наиболее распространенной версии, этот документ принадлежит епископу из Ирландии Святому Малахии (1094-1148). Считается, что он запечатлел видение всех будущих Пап, начиная с его времени и заканчивая последними днями. Впервые «Пророчество о Папах» было опубликовано лишь в 1595 году. Легенда гласит, что оригинальный манускрипт Святого Малахии был найден в архиве Ватикана одним из ученых монахов и без разрешения понтифика издан в Венеции.
Предсказание конца света в «Пророчестве о папах»
Фото: iStock/uzhursky
Даже если рассматривать «Пророчество Малахии» как подделку или мистификацию (Католическая церковь до сих пор не приняла окончательного решения по этому поводу), стоит отметить, что описанные в нем Папы удивительным образом совпадают со своими историческими аналогами. Предсказание завершается на последнем Папе под номером 266 (или № 112 в списке Малахии). Этот Папа — Франциск I, избранный в 2013 году и до сих пор возглавляющий Святой Престол.
О последнем Папе в этом спорном историческом манускрипте сказано следующее: «Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; после чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец».
Состояние здоровья папы Франциска
14 февраля 88-летний папа Римский был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей. 22 февраля стало известно об ухудшении состояния Франциска: ему потребовалась медицинская помощь из-за затяжного астматического респираторного кризиса, и ему сделали переливание крови.
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На фоне критического состояния и преклонного возраста понтифика в Интернете активно обсуждают пророчество, согласно которому Франциск может быть последним предстоятелем католической церкви. Некоторые предполагают, что после него может наступить конец цивилизации или, по крайней мере, католической церкви. В ответ на обсуждение пророчества о последнем папе католики России призвали сосредоточиться на молитвах за здоровье 88-летнего Франциска, а не на спекуляциях о предстоящем Апокалипсисе.
В Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци подчеркнул важность объединения в молитве и отметил, что Церковь не занимается слухами и пророчествами.
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