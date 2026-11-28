В Дзержинском участок после ремонта теплосети на Лермонтова благоустроят весной
В Дзержинском весной восстановят благоустройство после капремонта теплосети на улице Лермонтова. Об этом сообщает Администрация городского округа Люберцы.
В городе уже завершили капитальный ремонт тепловых сетей у домов 11, 12 и 13А по улице Лермонтова. Работы шли с лета до 3 октября, жители не оставались без ресурса. Сейчас рабочие засыпают траншеи и планируют закончить до 30 ноября. Благоустройство территории восстановят весной при благоприятной погоде.
Ремонт провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках президентского проекта «Инфраструктура для жизни». На участке заменили почти 1800 метров теплосети, которая снабжает 40 многоквартирных домов и пять социальных объектов.
Это повысило надёжность теплоснабжения для более чем шести тысяч жителей. В 2026 году в Дзержинском обновили шесть центральных тепловых пунктов и 5,5 км сетей. Ещё почти 3,5 км заменили специалисты «Люберецкой теплосети» по программе модернизации предприятия.
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