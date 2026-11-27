27 ноября 2026, 22:55

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальные службы Подмосковья с начала ноября отработали свыше 800 обращений жителей в Единую диспетчерскую службу региона по локальному ремонту фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В перечень работ вошли ликвидация трещин штукатурки, герметизация межпанельных швов, стыков и примыканий, восстановление фрагментов облицовочной плитки. Точечные ремонты позволяют остановить разрушение фасада на раннем этапе – до того, как дефект потребует капитального вмешательства.



Лидерами по объёму выполненных работ стали Богородский округ (144 обращения), Шатура (95) и Истра (61).

«Инспекторы ведомства регулярно осматривают подъезды, чердаки, подвалы, кровли и фасады. Выявленные нарушения фиксируют в Единой диспетчерской службе и оперативно передают управляющим организациям. Срок устранения – от суток до семи дней. Подтверждение выполненных работ также отражается в Единой системе», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.