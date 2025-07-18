В Мытищах по нацпроекту обновили более 24 километров дорожного покрытия
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Новое асфальтобетонное покрытие уложили более чем на 24 км региональных дорог на территории городского округа Мытищи. Работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Отремонтированные участки дорога расположены в малых населённых пунктах и на подъездах к ним.
«Планируется также уложить больше пяти с половиной км покрытия на дороге между деревней Беляниново и посёлком Поведники. После завершения ремонта 16 тысяч автомобилистов смогут с комфортом доехать до Клязьминского водохранилища и лесопарка, к местным санаториям, домам отдыха, пляжам и пристаням», — добавил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Всего в текущем ремонтном сезоне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Мытищах отремонтируют 30 километров дорог. Все работы, включая нанесение разметки на новое покрытие и укрепление обочин, должны быть завершены осенью.