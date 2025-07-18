В Мытищах по нацпроекту обновили более 24 километров дорожного покрытия

18 июля 2025, 13:42

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Новое асфальтобетонное покрытие уложили более чем на 24 км региональных дорог на территории городского округа Мытищи. Работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Отремонтированные участки дорога расположены в малых населённых пунктах и на подъездах к ним.





«Планируется также уложить больше пяти с половиной км покрытия на дороге между деревней Беляниново и посёлком Поведники. После завершения ремонта 16 тысяч автомобилистов смогут с комфортом доехать до Клязьминского водохранилища и лесопарка, к местным санаториям, домам отдыха, пляжам и пристаням», — добавил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.